إليسا تشن هجوما على داعمي هاشتاج "أنا بفتخر برئيسي"

استنكرت الفنانة اللبنانية إليسا، الهاشتاج الذي أطلقه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويحمل عنوان "أنا بفتخر برئيسي".









وقالت إليسا، فى تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ما بصدق إنو حد ترند المرحوم جو عفيفى، شهيد الإهمال، فى ترند أنا بفتخر برئيسى.. حدا يخبرنى قدام المصايب اللى صايرة شو فى سبب تا نفتخر برئيسنا؟.. شخص متواطئ معو خبر من سنة بالخطر الموجود متلو متل الفاسدين.. ولك خيرة الشباب بهالبلد ماتوا وبيوت الناس مهبطة شو بيعملكن رئيسكن؟ استحوا بقا".