الأهلي يستسلم في ملف إيقاف كهربا

توقف جهاز الكرة فى النادى الأهلى من محاولت الإدارة في تخفيف عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق الأول ومنتخب مصر على خلفية أحداث لقاء السوبر.





وقد أجري مسؤولي النادي الأهلي بعد الإتصالات مع اتحاد الكرة المصري، لتخفيض العقوبة الواقعة على كهربا، ولكن واجه رفض شديد من قبل الاتحاد.





ومن هناك استسلام مسؤولي النادي الأهلي من فتح الملف مرة اخري، خصوصًا أن الفريق لا يمتلك أدلة جديدة لتخفيف عقوبة اللاعب.





وقد طالب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لنادي الأهلي، التحرك من أجل تخفيف عقوبة اللاعب، وذلك عقب تألقه في المباريات الودية والتدريبات الجماعة للفريق.





وتم إيقاف كل من محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.





وانتهت مباراة كأس السوبرالمصري، التي استضافتها دولة الإمارات بفوز الزمالك على الأهلي بضربات الجزاء.