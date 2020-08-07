ميريام فارس تناشد جمهورها بالصلاة مساء اليوم من أجل لبنان

ناشدت النجمة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها من أجل إقامة صلاة جماعية فى جميع أنحاء الوطن العربى، فى الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، من أجل ضحايا لبنان الذين راحوا نتيجة التفجير الكبير الذ وقع يوم الثلاثاء الماضي.









وكتبت ميريام، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "طلب وحيد بطلبه من كل الوطن العربى، دقيقة صلى لبلدى لبنان اللى عم يبكى على شهدائه، اللى شبابه مفقودين تحت الردم، اللى جرحاه بعد ما شفيوا، اللى عياله تشردوا ع الطرقات، خلينا نصلى اليوم الساعة 6 مساء بتوقيت لبنان لتكون صلاتنا الجماعية مستجابة".