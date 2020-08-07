دوري أبطال أوروبا.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد مجانًا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر

سيكون عشاق كرة القدم العالمية على موعد اليوم الجمعة مع عودة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد توقف استمر لخمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" التي أصابت العالم بشلل تام.

وتقام اليوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات دور الـ 16 في تمام الساعة التاسعة مساءً، الأولى تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، والثانية بين يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد عبر قناة beIN Sports HD 1 الناقل الحصري للبطولة بتعليق رؤوف خليف ولكن قناة أخرى أعلنت نقل المباراة، وهي قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي (نايل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

القمر : نايل سات

تردد: 11766 أفقي .

معدل الترميز: 27500

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