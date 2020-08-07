الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة انطلقت من الأراضي اللبنانية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:21 م
إسقاط طائرة - أرشيفية
إسقاط طائرة - أرشيفية
وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من الأراضي اللبنانية الليلة الماضية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، صفارات الإنذار قرب الحدود اللبنانية نجم عن "اشتباه خاطئ بتسلل طائرة مسيّرة".

 

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلام عبرية، بأن صفارات الانذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، جراء اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، فقد تم تحديد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو المستوطنات

 

وسبق أن قال جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سيبدأ  بإجراء مناورة في مناطق غلاف غزة نهار غد الاثنين؛ لفحص صفارات الإنذار.

 

وبحسب الناطق باسم جيش الاحتلال ، فإن المناورة ستجري ما بين الجبهة الداخلية وقيادة الجيش الجنوبية، وسيجري إجراء تجارب لتشغيل الصافرات في الفترة ما بين الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 1:15 بعد الظهر، سيتخللها تشغيل الصافرات بشكل متسلسل وبفارق 45 دقيقة.

 

وأوضح أنه في حال حدث طارئ، فسيجري تشغيل الصفارات مرتين، مؤكدًا أن المناورة أعدت للحفاظ على سلامة المنظومة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان الجيش الاسرائيلي اسقاط طائرة اسرائيل

أخبار تهمك

وزير الإسكان يزف بشرى سارة لحاجزي وحدات دار مصر بمدينة العبور

منذ حوالي 4 ساعات

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ يوم

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المصري

منذ 42 دقيقة

سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ 43 دقيقة

أول تعليق من الأهلي على أزمة حسام عاشور الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بطليها فايلر ولجنة التخطيط والسبب «صفقة الموسم»

منذ أقل من ساعة

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن طقس السبت

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي في ورطة بسبب رمضان صبحي

منذ 19 دقيقة

كيكي سيتين يحفز لاعبي برشلونة بتصريح جديد قبل موقعة نابولي

منذ ساعة الا ربع

أمر عاجل من ترامب بشأن برنامج "تيك توك" وتطبيق "وي تشات"

منذ حوالي 4 ساعات

التشكيل المتوقع لموقعة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ 42 دقيقة

شوبير يكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

إصابة 3 فلسطينيين في إطلاق نار إسرائيلي بزعم محاولتهم التسلل من غزة

عاجل.. إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

جيش الاحتلال يعلن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة تجاة إسرائيل

إسرائيل.. جيش الاحتلال يعلن التصدي لإطلاق صاروخين من غزة

عاجل..إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوب إسرائيل

إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات محيط قطاع غزة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 م

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

11:38 ص

أزمة جديدة في الأهلي بطليها فايلر ولجنة التخطيط والسبب «صفقة الموسم»

12:45 م

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن طقس السبت

12:22 م

سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا