بعد تنظيفهم شوارع لبنان.. لطيفة توجه الشكر للشباب

وجهت الفنانة لطيفة، الشكر لشباب لبنان الذين حرصوا علي النزول للشوارع لتنظيفها من أثر الانفجار الكبير الذي وقع بها الثلاثاء الماضي، في مرفأ بيروت ونتج عنه عدد كبير من الوفيات والإصابات بخلاف الخسائر المادية.





وكتبت لطيفة في تغريدتها عبر "تويتر": "بداخلى حزن كبير على بيروت حبيبتي وعلى وجع ناسها وبيوتها وشوارعها، يارب يقويكم وتعدوا هالمحنة الصعبة جدا".





وأضافت: "كم أنا فخورة بشبابكم وبناتكم الذين نزلوا الشوارع ينظفون ويساعدون، أنتم فقط الأمل الحقيقي للبنان".