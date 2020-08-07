أندرية زكي يلقي أولى عظاته "بعد العودة" بإنجيلية مصر الجديدة

يلقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، أولى عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، الأحد القادم بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، يأتي ذلك بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي ادت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية.





يذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، قد قرر عودة العبادة يوم الأحد، مع استمرار تعليق العبادة يوم الجمعة لحين إشعار آخر، وذلك مع عودة فتح الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية في ٣ أغسطس الجاري، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.





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أعربت الطائفةُ الإنجيليةُ في مصرَ، وعلى رأسِها الدكتور القس أندريه زكي، عن صدمتِها وحزنِها البالغِ إزاءَ الانفجارِ الضخمِ الذي هزَّ العاصمةَ اللبنانيةَ بيروت، اليومَ الثلاثاء، مخلفًا وراءه دمارًا كبيرًا ومئاتِ الضحايا.





وقال رئيسُ الإنجيلية: "نشاركُ الشعبَ اللبنانيَّ مشاعرَ الألمِ، ونتضامنُ معه في هذه الكارثةِ الإنسانيةِ، ونصلي إلى الله أن يمنحَ العزاءَ والصبرَ لأهالي الضحايا والشفاءَ العاجلَ للمصابين".





وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا منذ قليل يتقدم فيه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالتعازي فى ضحايا انفجار لبنان ونص البيان على: بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم بخالص التعزية والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الانفجار المؤسف الذي وقع اليوم بالعاصمة بيروت.





وقال: نصلي إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين ويمنح السلام والهدوء للنفوس التي روعها هذا الحادث الأليم وأن يحفظ لبنان الشقيق من كل سوء.





إجراءات الفتح التدريجى للكنائس





كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت إجراءات الفتح التدريجى للكنائس اعتبارا من أمس الإثنين، بعد فترة إغلاق بدأت فى ٢١ مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا.



