انخفاض أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-8-2020

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:48 م
اسعار الذهب فى السعودية
اسعار الذهب فى السعودية
وكالات

 

انخفضت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بشكل طفيف، اليوم الجمعة 7-8-2020، رغن ارتفاعه عالمياً لأعلى مستوى فى 10 سنوات محققاً مكاسب كبيرة للاسبوع التاسع على التوالي وسط توقعات باستمرار ارتفاع الاسعار حتى نهاية العام الجاري 2020

 

وسجل سعر جرام الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 248.06 ريال مقابل سعره أمس 248.88 ريال سعودى، كما تراجع سعر "عيار 21 " إلى 217.06 ريال مقابل 217.78 ريال، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الخميس.

 

وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم كالتالى:

 

 

أسعار الذهب عيار 24

248.06 ريال 66.15$

 

سعر الذهب عيار 22

227.39  ريال 60.64$

أسعار الذهب عيار 21

217.06 ريال 57.88$

 

أسعار الذهب عيار 18

86.05 ريال 49.61$

سعر الذهب عيار 14

​144.70 ريال   38.59$

سعر الذهب عيار 12

124.03 ريال 33.07$

أسعار أوقية الذهب

7,715 ريال 2,057$

أسعار جنيه الذهب

1,736 ريال 463.05$

 

أسعار كيلو الذهب

248,063 ريال 66,148$

 

 

استقر الذهب بالقرب من مستوى قياسي مرتفع اليوم الجمعة مع استعادة الدولار بعض رونقه كأداة تحوط في مواجهة تصعيد جديد للتوترات الأمريكية الصينية، لكن بواعث القلق حيال تفاقم الجائحة أبقت الذهب بصدد أطول مكاسبه الأسبوعية في نحو عشر سنوات.

 

وسجل السعر الفورى للذهب مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2072.50 دولار للأوقية (الأونصة) في المعاملات المبكرة وكان بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش منخفضا 0.1% إلى 2062.15 دولار، زاد المعدن 4.4 بالمئة هذا الأسبوع فيما ستصبح مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي، وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% لتسجل 2072 دولارا للأوقية.

 

تخلت الفضة هي الأخرى عن مكاسبها المبكرة لتصبح منخفضة 0.7% إلى 28.75 دولار للأوقية، لكنها مرتفعة حوالي 18% منذ بداية الأسبوع.

 

وحد من تقدم الذهب صعود الدولار 0.3% أمام منافسيه في ظل تأثر الشهية للمخاطرة سلبا بعد قرار الرئيس دونالد ترامب حظر التعاملات الأمريكية على تطبيقين صينيين رائجين.

 

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 2.5 % إلى 972.74 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.6% إلى 2208.68 دولار.

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