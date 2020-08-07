أمن البحر الأحمر يضبط متهمين بالسطو المسلح على سيارة نقل

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
محمد طه
نجحت أجهزة الأمن بمحافظة البحر الأحمر، في ضبط المتهمين بالسطو المسلح على سيارة وسرقتها فى نطاق البحر الأحمر.

كان تلقى قسم شرطة رأس غارب شمال البحر الأحمر بلاغًا من "سائق بإحدى الشركات، ونجله - مُقيمان بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة" أنه أثناء توقفهما بسيارة نقل بمقطورة قيادة السائق والتابعة للشركة عمله مُحملة بحجر جيرى بمنطقة الكيلو 60 طريق الزعفران ةبنى سويف الجديد، لإصلاح أحد الإطارات، فوجئا بتوقف سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" يستقلها خمسة أشخاص مجهولين بحوزة أحدهم بندقية آلية قاموا بتهديدهما وإجبارهما على فصل المقطورة عن السيارة واستولوا على السيارة وإقتادوهما بالسيارة الملاكى ثم تخلوا عنهما بالكيلو 80 بذات الطريق.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحر الأحمر أسفرت جهوده عن ضبط السيارة المُستولى عليها بدون حمولتها بأحد المدقات بمنطقة الكيلو 70 بذات الطريق، كما توصلت تحريات فريق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة "5 أشخاص– لثلاثة منهم معلومات جنائية - جميعهم مُقيمين بدائرة مركزى شرطة أطفيح والصف بالجيزة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط أحدهم وبحوزته بندقية آلية و10 طلقات نارية من ذات العيار وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين،وقيامهم عقب ذلك بالتوجه بالسيارة إلى إحدى المدقات "مكان العثور عليها" وتخلوا عن حمولتها وتركوها بالمكان لحين التصرف فيها بالبيع وهربوا إلا أنه تم ضبطها.


كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 1716 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 48898 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و4951 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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