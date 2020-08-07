ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المصري

حقق فريق الزمالك فوزاً هاماً أمام النادي المصري البورسعيدي بهدف نظيف، في أولى مباريات الدوري المصري الممتاز، بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.









وأقيمت المباراة على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالأسكندرية، في لقاء مؤجل بين الفريقين منذ الجولة الرابعة عشرة.









جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 55 بواسطة المدافع محمد علاء، نتيجة ارتباك داخل منطقة جزاء النادي المصري.









بهذا الفوز، ارتقى الزمالك للمركز الثاني برصيد 34 نقطة، بينما ظل المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة، ويصبح ترتيب الدوري الممتاز كما يلي.





1- الأهلي 49 نقطة.

2- الزمالك 34 نقطة.

3- المقاولون العرب 33 نقطة.

4- بيراميدز 32 نقطة.

5- الإتحاد السكندري 27 نقطة.

6- سموحة 25 نقطة.

7- إنبي 25 نقطة.

8- الإنتاج الحربي 23 نقطة.

9- الإسماعيلي 22 نقطة.

10- المصري البورسعيدي 20 نقطة.

11- الجونة 20 نقطة.

12- حرس الحدود 19 نقطة.

13- أسوان 18 نقطة.

14- طلائع الجيش 17 نقطة.

15- طنطا 16 نقطة.

16- وداي دجلة 15 نقطة.

17- مصر المقاصة 14 نقطة.

18- نادي مصر 11 نقطة.



