المرور تعلن موعد انتهاء تركيب الملصق الإلكتروني.. (صور)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام)، وذلك خلال المدة الزمنية السابق تحديدها والتى ستنتهى فى 20 أكتوبر 2020 وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين عقب إنتهاء المهلة.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة. 

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الخامسة مساءًا ولحين الانتهاء من المنظومة.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا.

المرور تعلن موعد انتهاء تركيب الملصق الإلكتروني.. (صور)
المرور تعلن موعد انتهاء تركيب الملصق الإلكتروني.. (صور)
المرور تعلن موعد انتهاء تركيب الملصق الإلكتروني.. (صور)
المرور تعلن موعد انتهاء تركيب الملصق الإلكتروني.. (صور)
المرور تعلن موعد انتهاء تركيب الملصق الإلكتروني.. (صور)
المرور تعلن موعد انتهاء تركيب الملصق الإلكتروني.. (صور)

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