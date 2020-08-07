رواد مواقع التواصل الاجتماعي: مسلسل "سيمبسون" بانفجار بيروت







يشار إلى أنه يربط ناشطون بين مشاهد "سيبمسون" وأحداث جديدة على الساحة السياسية والاجتماعية، تحصل على الواقع.





يذكر أنه ظهر في الفيديو أن الشكل الذي أحدثه انفجار "سميبسون" قريب جدًا من طريقة انفجار مرفأ بيروت.يشار إلى أنه يربط ناشطون بين مشاهد "سيبمسون" وأحداث جديدة على الساحة السياسية والاجتماعية، تحصل على الواقع.





تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشهداً قديماً من مسلسل "عائلة سيمبسون" الشهير، يحاكي الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.وظهر في فيديو "سيمبسون"، شخصاً ملتحياً يدخل إلى متجر للذخائر، ويحدث انفجاراً عن طريق الخطأ بعد وصول النار إلى إحدى القنابل.