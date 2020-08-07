ضبط 90 قضية مخدرات وتنفيذ 51041 حكم قضائي متنوع

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-





فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (27 سلاح نارى، بحوزة 25 متهم).. وذلك على النحو التالى:





بندقية آلية.

(2) بندقية خرطوش.

طبنجة.

(23) فرد محلى.

(15) طلقة مختلفة الأعيرة.

ضبط (159) قطعة سلاح أبيض.





فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (51041) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(184) حكم جناية.

(14663) حكم حبس جزئى.

(3305) حكم حبس مستأنف.

(25527) حكم غرامة.

(7362) حكم مخالفة.





فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (90) قضية مخدرات بحوزة (98) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 2،294كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 1،070 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (574 جرام).

كمية من مخدر البودرة وزنت )73 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 275 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 401 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (300 جرام).

كمية من مخدر كيتامين وزنت ( 150 جرام ).

عدد (609 ) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (12) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (292) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: ضبط (6) دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط ( 22107 ) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (65) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.





وفي سياق آخر، وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 4558 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:





(1440) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(250) مخالفة السير بدون تراخيص.

(8) دراجات نارية مخالفة.

(48) مخالفة موقف عشوائى.

(69) مخالفة شروط الترخيص.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





وفي سياق آخر، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك،فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.





كانت أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول الرمل مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بإرتكابهما 6 وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام (أول الرمل - أول المنتزه - العطارين - سيدى جابر) وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى ثلاثة من عملائهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الإسكندرية، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.