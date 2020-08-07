فايلر يركز على الجانب الفني والخططي في مران الأهلي
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:07 م
علي نبوي
ركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجانب الفني والخططي في المران الذي انطلق في التاسعة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش.
وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى المدير الفني تقسيمة قوية في منتصف الملعب بمشاركة الحراس؛ استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها الأحد المقبل.
وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل التقسيمة لشرح البرنامج الخططي الذي تم تنفيذه في المران، والتأكيد على بعض النقاط الفنية.
كما حرص المدير الفني على إيقاف المران لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ التعليمات.