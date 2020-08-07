التشكيل المتوقع لموقعة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري الأبطال





استقر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مواجهة اليوم أمام ريال مدريد في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي :-





حراسة المرمى : إيدرسون

خط الدفاع : والكر - فيرناندينهو - إيمريك لابورت - زينشينكو

خط الوسط : جوندوجان - رودريجو - دافيد سيلفا

خط الهجوم : دي بروين - رحيم ستيرلينج - جابريل خيسوس.





كما استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على تشكيل فريقه لموقعة اليوم والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-





حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - ميليتاو - ميندي

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش

خط الهجوم : أسينسيو - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور.



