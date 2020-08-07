عن انفجار بيروت.. ماغي بوغصن: "بدي محاكمة دولية"

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
الفجر الفنى
عبرت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن عن استيائها من تفسيرات القادة الحكوميين في بلادها للانفجار، الذي ضرب مرفأ بيروت منتصف الأسبوع الجاري.

وقالت ماغي عبر حسابها بموقع "تويتر": "أنا كمواطنة لبنانية مش مصدقة ولا تفسير من الدولة يلي تسبب بدمار بيروت لإنكن كذابين ومخادعين، برقبتكن شهداء ومصابين ومفجوعين، برقبتكن وطن".

وأضافت: "بدنا محكمة دولية هي تقلنا شو صار ما عندا مصالح وخداع، الله لا يسامحكن".

وأوضحت ماغي: "نحنا الشعب اللبناني العظيم. نحنا منكوبين.. منهارين.. عالم اختربت بيوتا شهداء.. منصابين.. بيوتنا تكسرت.. ما بيشيلنا الا رحمة الله.. ما النا غيرك يا الله.. ما النا حدا.. ولا حدا".





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