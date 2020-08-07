كارتيرون يصر على التعاقد مع محمود وادي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
علي خلاف

أكد أسيد الخضر وكيل أعمال الفلسطيني محمود وادي نجم هجوم المصري البورسعيدي أن رحيل موكله عن المصري في الصيف الحالي أمر محسوم.


وأفادت التقارير الصحفية بأن محمود وادي ارتبط بالانتقال إلى الزمالك في الصيف الحالي من أجل تعويض الرحيل المرتقب لنجمي الفريق عمر السعيد وكابونجو كاسونجو لعدم قناعة الفرنسي باتريس كارتيرون به.


وقال أسيد الخضر في تصريحات لوسائل الإعلام:"رحيل محمود وادي عن المصري البورسعيدي أمر محسوم ولا نقاش فيه".


واختتم الضر تصريحاته قائلاً:"محمود وادي سوف يرحل عن المصري وهو يملك عرضين من فريق داخل مصر وآخر من آسيا".

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