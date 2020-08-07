أمل حجازي لـ المسؤولين اللبنانيين: "الحيوانات أفضل منكم"

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
الفجر الفنى
هاجمت المطربة اللبنانية أمل حجازي، السياسيين اللبنانيين بعد الانفجار الكبير الذي ضرب مرفأ بيروت.
وفي مقطع فيديو عبر حسابها بموقع ("تويتر"، قالت أمل حجازي: "أنا ما بعرف شو وصفكم أو اسمكم، بوصفهم بالحيوانات، فشر تكون حيوانات، لأن الحيوان عنده رأفة ورحمة أكتر منكوا، انتو شياطين الإنس اللي اتذكروا بالقرآن، أنا مكنتش بالانفجار لكن أنا من اللي ماتوا بالانفجار".

وأضافت: "الله لا يسامحكم، ذليتنونا وقهرتونا وقتلتونا وفقرتونا وجوعتونا، وبعدكم بتنزلوا تتفقدوا الأضرار، الكارثة الجاية راح تنزل وتمشي على جثثنا عشان تتفقدوا الأضرار، أضرار أكتر منكو ما في، انتو الضرر للبنان، وانتو السرطان للبنان، فلوا بتراجكم فلو، أنا ما بعرف شو بدي أقول"، وأرفقت الفيديو بجملة "سيتعافى لبنان عندما ترحلون، لبنان موجوع".

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