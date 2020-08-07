ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يحظر المعاملات مع تيك توك TikTok و WeChat

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر أي معاملات مع الشركات الصينية WeChat و ByteDance المالكة لتطبيق تيك توك - TikTok، ويدخل هذا الأمر حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 سبتمبر.

ويعني هذا القرار الجديد أنه بعد 20 سبتمبر، لن تكون شركة ByteDance قادرة على تحقيق إيرادات من الولايات المتحدة، أو حتى دفع رواتب موظفيها الأمريكيين بسبب الحظر. 

وتم تنزيل تطبيق تيك توك - TikTok، المملوك لشركة ByteDance Ltd الصينية، أكثر من 175 مليون مرة في الولايات المتحدة وأكثر من مليار مرة على مستوى العالم. 

ويجمع تطبيق تيك توك - TikTok تلقائيًا مساحات شاسعة من المعلومات من مستخدميها، بما في ذلك الإنترنت ومعلومات نشاط الشبكة الأخرى مثل بيانات الموقع وتاريخ التصفح والبحث. 

ويهدد جمع البيانات هذا بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية والمملوكة للأمريكيين - مما قد يسمح للصين بتتبع مواقع الموظفين والمقاولين الفيدراليين، وإنشاء ملفات للمعلومات الشخصية للابتزاز، وإجراء تجسس للشركات ". 

ويستشهد الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحظر الهند لتطبيق تيك توك - TikTok والأسباب التي ذكرتها الحكومة الهندية لتنفيذ الحظر. 

ووفقًا للأمر التنفيذي "حظرت حكومة الهند مؤخرًا استخدام تيك توك - TikTok وتطبيقات الهاتف المحمول الصينية الأخرى في جميع أنحاء البلاد؛ وأكدت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية في بيان أنها كانت "تسرق بيانات المستخدمين وتنقلها خلسة بطريقة غير مصرح بها إلى خوادم لها مواقع خارج الهند".

كما تم توقيع أمر تنفيذي مماثل لـ WeChat، وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يحظر استخدام تيك توك - TikTok للموظفين الفيدراليين، وتم تمرير مشروع القانون من خلال مجلسي النواب والشيوخ، مما يعني أنه يمكن تنفيذه قريبًا كقانون في البلاد.

لم تقدم ByteDance و WeChat أي رد على الأمر التنفيذي الجديد من قبل ترامب، ولكن يبدو أن مشاكلهما بدأت للتو ، وبدأت في النمو في جميع أنحاء العالم.

والجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت - Microsoft تهدف إلى إكمال استحواذها على عمليات TikTok في الولايات المتحدة قبل أيام قليلة من الموعد النهائي.

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