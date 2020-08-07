المغني نيل يونج يقاضي حملة ترامب لاستغلالها أغانيه

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
وكالات
 أقام مغني الروك نيل يونج  دعوى قضائية ضد حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، واتهمها بانتهاك حقوق الملكية لاستغلالها أغنياته دون تصريح.

واعترض يونج في شكوى قدمت للمحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن على استخدام أغنية "روكين إن ذا فري وورلد" و"ديفيلز سايدووك" مرات عديدة في مؤتمرات ومناسبات سياسية من بينها مؤتمر انتخابي في تولسا بولاية أوكلاهوما يوم 20 يونيو .

وقال يونج إنه اشتكى من استخدام ترامب لأغنياته منذ عام 2015 وإن الحملة تجاهلته عن عمد بالرغم من عدم حصولها على رخصة. واعترض يونج أيضا عندما استخدم ترامب لحنا موسيقيا له أثناء زيارته لماونت راشمور في الثالث من يوليو.

وقال محامو يونج في الشكوى "هذه الحملة لم تتعمد عدم احترام حقوق وآراء المواطنين الأمريكيين، الذين لديهم حرية تأييد المرشح الذي يختارونه.

"ومع ذلك، لا يستطيع المدعي بضمير حي أن يسمح بأن تستخدم موسيقاه كلحن رئيسي في حملة مثيرة للانقسام وغير أمريكية للجهل والكراهية".

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