فورد تشوقنا لسيارتها الجديدة المنظرة "بوما ST" (فيديو)

نشرت شركة فورد الأمريكية فيديو تشويقي لسيارتها الجديدة بوما ST، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات الصغيرة تويتر.

ولأول مرة، ويحتوي الفيديو على محاكاة فريق تطوير بوما ST لقيادة السيارة عن بعد، وعلى كل لن تأتي السيارة بتلك القوة الهائلة.

عندما تصل فورد بوما ST في سبتمبر فسوف تحمل الـSUV الرياضية الصغيرة محرك 1.5 لتر ينتج 198 حصان كافية لتحقيق تسارع 0-100 كم/س في أقل من 6 ثوان.

The sound of something exciting, from the people who helped make it. Coming September 24th.#PumaST pic.twitter.com/S3le5UQnMf