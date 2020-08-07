فورد تشوقنا لسيارتها الجديدة المنظرة "بوما ST" (فيديو)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نشرت شركة فورد الأمريكية فيديو تشويقي لسيارتها الجديدة بوما ST، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات الصغيرة تويتر.

ولأول مرة، ويحتوي الفيديو على محاكاة فريق تطوير بوما ST لقيادة السيارة عن بعد، وعلى كل لن تأتي السيارة بتلك القوة الهائلة.

عندما تصل فورد بوما ST في سبتمبر فسوف تحمل الـSUV الرياضية الصغيرة محرك 1.5 لتر ينتج 198 حصان كافية لتحقيق تسارع 0-100 كم/س في أقل من 6 ثوان.

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