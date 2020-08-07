"الاحصاء": 23 مليون دولار ارتفاع فى صادرات الفواكه الطازجة خلال مايو

رصدت بيانات حكومية، ارتفاعًا كبيرًا في حجم الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة في شهر مايو من العام الجاري 2020، حيث حققت تلك الصادرات نحو 74 مليونًا و130 ألف دولار في شهر واحد فقط، مقابل 51 مليون دولار و443 ألف دولار في شهر مايو من عام 2019، وذلك بزيادة تصل إلى 22 مليون و687 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات الفواكه الطازجة تعتبر هي الأعلى بين قائمة صادرات المواد الخام خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية من المواد الخام نحو 176 مليونًا و720 ألف دولار، مقابل 237 مليونًا و179 ألف دولار في شهر مايو عام 2019، بتراجع بلغ 60 مليونًا 459 ألف دولار.

وضمت قائمة صادرات المواد الخام كلاً من، البرتقال الطازج بقيمة 6 ملايين و461 ألف دولار مايو الماضي، مقابل 13 مليونًا و369 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، ثم الطماطم الطازجة بنحو 573 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 845 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019.

وشملت قائمة صادرات المواد الخام أيضا، الليمون الحامض وبلغت قيمته مليون و149 ألف دولار، وصادرات النباتات وجذور للعطور والطب 10 ملايين و824 ألف دولار، ثم كتان خام ومشتقاته بقيمة 274 ألف دولار، وأخيرًا الرخام بقيمة 458 ألف دولار.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 2.59 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له بنسبة تراجع بلغت 36.2%، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 1.57 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.