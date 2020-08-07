تغييرات اضطرارية في تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة تشيلسي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

أجبر هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، على تغيير التشكيل الذي سيواجه به تشيلسي، السبت المقبل، في مباراة إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

ويستقبل البافاري البلوز في مباراة بسيطة على ملعب أليانز أرينا، لحسم بطاقة التأهل لدور الثمانية، بعدما فاز ذهابًا في لندن بثلاثية نظيفة.

 

ووفقاً لما ورد بصحيفة "بيلد" الألمانية، عن الشكوك المحيطة بمشاركة الجناح الفرنسي كينجسلي كومان في المباراة المقبلة، لعدم مشاركته في التدريبات الجماعية لفريقه، اليوم الخميس.

 

وقد خاض كومان المران لمدة 20 دقيقة فقط، رفقة المهاجم الشاب ليون داياكو، تحت إشراف سيمون مارتينيلو، مدرب التأهيل البدني، وذلك بسبب معاناته من مشكلة في عضلات الفخذ الأيسر.

 

وقد تتسببت هذه الإصابة في غياب كومان عن التشكيلة الأساسية للبايرن أمام الفريق اللندني، وذلك ما جعل فرصة لمشاركة الكرواتي إيفان بيريسيتش بدلًا منه في هذه المباراة.

 

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