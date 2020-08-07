وزير الرياضة يشارك 500 متسابق في ماراثون الدراجات الهوائية (صور)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ماراثون الدراجات الهوائية الذى نظمته الوزارة اليوم في السابعة والنصف صباحا تحت شعار "رياضتك مناعتك" بحضور ٥٠٠ شاب وفتاة من الشباب الذين حصلوا على الدرجات ضمن مبادرة " دراجتك.. صحتك" التى أطلقتها الوزارة مؤخرا.

انطلق الماراثون من أمام بوابة إستاد القاهرة الدولي بشارع يوسف عباس من أمام المركز الكشفي العربي، مرورا بشارع الطيران وكوبري الشهيد هشام بركات بشارع الطيران ثم العودة إلى نقطة البداية حيث تم السير بالدراجات لمسافة نحو 5 كيلومترا في وقت زمنى نصف ساعة.


أوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الماراثون يأتي ضمن مجموعة الفعاليات الرياضية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة " دراجتك.. صحتك" ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية، وفى إطار تنفيذ أحد محاور استراتيجية الوزارة المتمثل فى جعل الرياضة أسلوب حياة، وحث المواطنين على ممارسة الرياضة.


وأضاف صبحى أن المبادرة سوف يتم تعميمها واستمرارها في كافة محافظات الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، موجهًا الشكر لكافة المشاركين من الشباب الذين التزموا بكافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمواجهة فيروس كورونا اثناء المشاركة في الماراثون.


وأشار صبحي إلى أن الوزارة تتبني العديد من المبادرات المختلفة الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وذلك للعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل الرياضة ركيزة أساسية فى حياة المواطن المصري لما لها من أهمية وأدوار إيجابية عديدة على النواحي البدنية والصحية.
وزير الرياضة يشارك 500 متسابق في ماراثون الدراجات الهوائية (صور)
وزير الرياضة يشارك 500 متسابق في ماراثون الدراجات الهوائية (صور)
وزير الرياضة يشارك 500 متسابق في ماراثون الدراجات الهوائية (صور)
وزير الرياضة يشارك 500 متسابق في ماراثون الدراجات الهوائية (صور)
وزير الرياضة يشارك 500 متسابق في ماراثون الدراجات الهوائية (صور)
وزير الرياضة يشارك 500 متسابق في ماراثون الدراجات الهوائية (صور)
وزير الرياضة يشارك 500 متسابق في ماراثون الدراجات الهوائية (صور)
وزير الرياضة يشارك 500 متسابق في ماراثون الدراجات الهوائية (صور)
وزير الرياضة يشارك 500 متسابق في ماراثون الدراجات الهوائية (صور)
وزير الرياضة يشارك 500 متسابق في ماراثون الدراجات الهوائية (صور)

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