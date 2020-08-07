TOP VIP.. تعرف على عربات القطارات الجديدة

بدأت وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية في تشغيل قطارات TOP VIP على خطوط الصعيد خلال الفترة الحالية، وتلك العربات توزع على القطارات تحت إشراف الهيئة بشكل مباشر بعد أن كانت تتبع الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن عربات TOP VIP تزامنا مع بداية تشغيلها على خطوط الصعيد بالسكك الحديدية:





قطارات TOP VIP أو كما يطلق عليه قطار النوم تتكون عربته من 12 كابينة.





ومن أبرز اشتراطات الحصول على التذاكر أن تتضمن بيانات الحجز الرقم القومي للمسافر، وأن يكون ذلك قبل موعد الرحلة بنحو أسبوعين ضمانا لتوافر الأماكن.





أسعار تذاكر هذه النوعية من العربات 300 جنيه للمقعد الواحد، وتشمل التذكرة وجبة عشاء، ويتم اختيار نوع الوجبة مع حجز التذكرة (لحوم- دجاج- أسماك- نباتي).





يتم صرف هذه التذاكر شخصية مدون على كل تذكرة اسم الراكب ورقم البطاقة القومى، على أن يتم تغريم واعتبار كل من يحمل تذكرة غير مدون عليها بياناته مخالفا يتم تحصيل منه قيمة التذكرة وغرامة المخالف بهذه العربات والمقدرة بـ 100 جنيه.





سعر التذكرة موحد دون النظر إلى المحطة المراد الوصول إليها فالأسعار موحدة تمثل تكلفة الرحلة بها من القاهرة إلى أسوان أو العكس.





أسعار تذاكر هذه النوعية من العربات كانت في بداية الأمر 400 جنيه وأصبحت 300 جنيه للمقعد الواحد.





حجز مقاعد هذه العربات لا تشمل أى نوع من الدعم أو التخفيضات، وبناءا عليه أى فرد من أفراد الجهات الحاصلة على تخفيضات أو تتمتع باتفاقيات خاصة مع السكة الحديد مثل الهيئات القضائية أو العسكرية أو المعاشات أو غيرهم لا يمكنه استقلال هذه العربات قبل تسديد فرق الأجرة نقدا فى شبابيك الحجز بالمحطات قبل استقلاله هذه العربات وإلا اعتبر مخالفا.





العربات صناعة مصرية تم تصنيعها في مصنع سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع ضمن 212 عربة مكيفة أخرى تم تسليمها للهيئة خلال عامي 2016 و2017، وتم تصنيعها في مصر بالاشتراك مع إحدى الشركات الصينية بنسبة مكون محلى تعدت الـ 40%.





تبلغ 5 عربات وتعمل حاليا ضمن تركيب قطارات أرقام 2006 و2007 و2014 و2015 خلال رحلاتها اليومية والعاملة بنظام الـ VIP، حيث يتم توزيع عربة على كل قطار.



