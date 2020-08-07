5.5 مليار فرانك تراجع فى احتياطي النقد السويسري

أظهرت البيانات اليوم الجمعة تراجع احتياطيات البنك الوطني السويسري من النقد الأجنبي في يوليو.

وبحسب أرقام أولية جرى حسابها بمعايير صندوق النقد الدولي، بلغ حجم العملة الصعبة في حوزة البنك المركزي 845.797 مليار فرنك سويسري (928.020 مليار دولار) في نهاية يوليو، مقارنة مع 851.126 مليار فرنك في يونيو.

كانت قراءة سابقة تشير إلى احتياطيات حجمها 850.107 مليار فرنك.