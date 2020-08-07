شوبير يكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة رمضان صبحي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:58 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

تحدث الاعلامى أحمد شوبير ، عن تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لضم رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ويلعب رمضان صبحي معارًا لصفوف الأهلي منذ الموسم الماضي، معارًا من صفوف هيدسفيلد تاون الإنجليزي.

 

وقال شوبير في برنامجه ملعب on time، على قناة on time sport1 ، أن هناك 3 حلول في مفاضاوت رمضان صبحي، الأول هو البيع النهائي الى الأهلي دون تمديد أو تجديد الاعارة، أو تحقيق رغبته في الوصول إلى عرض جديد أوروبي والاتفاق بعد وصوله عدة عروض، أما الحل الأخير هو نجاح فريق بيراميدز في الفوز بالصفقة بعدما قام برفع سعره.

 

وتابع:" الجهاز الفني الجديد لفريق هيدرسفيلد الإنجليزي اختار اللاعبين وليس من بينهم رمضان صبحي وهو خارج الحسابات ومعروض للبيع".

 

وواصل:" هيدرسفيلد حدد سعره من 7.5 الى 5 مليون يورو، حيث أصر الاهلى على دفع 2.5 مليون يورو ، غير أن النادى الإنجليزي يأمل في الحصول على 3.5 مليون يورو على الأقل".

 

وأتم:" هناك عروض من دول أخرى مثل  اليونان وتركيا والأندية الصغيرة في ألمانيا وإيطاليا، إلا ان أغلب الأندية في الدوريات الاوربية غير الكبيرة لا يدفعون أموالا كثيرة، ولكنه يرغب في العودة مجددًا للاحتراف".

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