الزمالك يتحرك مجددًا لحسم صفقة دونجا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:42 ص
دونجا
دونجا
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية عن موافقة مجلس إدارة براميدز على رحيل نجم الفريق نبيل عماد دونجا إلى الزمالك بدايةً من الموسم المقبل.


ووقع نبيل عماد دونجا على عقود انضمامه إلى الزمالك قبل أسابيع ماضية قبل أن تبدا مرحلة التفاوض بين إدارة الناديين.


وأبلغ نبيل عماد دونحا زملائه في براميدز في الفترة الأخيرة على موافقه ناديه على انتقاله إلى القلعة البيضاء في الموسم المقبل.


وتألق نبيب عماد دونجا مؤخرًا بشكل لافت للنظر في قيادة خط وسط براميدز في المواسم الماضية.

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