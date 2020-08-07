شكوك حول مشاركة نجم يوفنتوس أمام ليون بدوري الأبطال

يسابق النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الزمن للحاق بلقاء فريقه يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه أولمبيك ليون الفرنسي غداً الجمعة، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.









وأشار مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري في تصريحات للصحافيين إلى أنه لا يبدو متأكداً من مشاركة ديبالا، الذي يعاني من إصابة في الفخذ، أمام ليون.









ويتطلع يوفنتوس، المتوج هذا الموسم بلقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي، لتعويض خسارته 0-1 أمام ليون في مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين في فبراير الماضي، للمضي قدماً في البطولة التي توج بها عامي 1985 و1996.









وغاب ديبالا، الذي سجل 17 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، عن مباراتي يوفنتوس الأخيرتين بالدوري الإيطالي بسبب الإصابة، ليثير الشكوك بشأن إمكانية مشاركته أمام فريق المدرب الفرنسي رودي غارسيا.









ويأمل ساري في أن يتمكن ديبالا من لعب دور في المباراة، لكنه ينتظر أن يحدد الطاقم الطبي للفريق موقف اللاعب من اللقاء.









وتحدث ساري عن ديبالا خلال حواره للصحافيين اليوم الخميس، حيث قال: "إنه مازال في أيدي الطاقم الطبي، لكننا سنرى ما يمكن أن يفعله صباح الغد، ثم سأتحدث معه والأطباء حول ما يستطيع القيام به".









في هذه الأثناء، قرر ساري إراحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري المحلي، لكن المدرب جاهز لإعادته إلى الفريق مجدداً.









وأوضح ساري: "كريستيانو يتدرب بشكل جيد للغاية، رأيته يسجل هدفاً جميلاً في التدريب أمس، أعتقد أنه يقترب من هذه المباراة بالطريقة الصحيحة".









وأضاف مدرب يوفنتوس: "نحن بحاجة لتقديم أداء رائع للغاية، بالتأكيد، تحسن ليون كثيراً وأصبح صلباً جداً منذ تغيير خطته بالاعتماد على ثلاثة لاعبين في الخط الخلفي، ويلعبون بكثافة كبيرة في خط الوسط".









وتابع: "نتيجة لقاء الذهاب جعلت مباراة الإياب صعبة للغاية، نحن بحاجة إلى الاقتراب بهدوء وتركيز، من المستحيل اللعب بدون ضغط ليلة الغد، لكننا بحاجة إلى الشراسة، وهو أمر مختلف قليلاً".









وتعرض مستقبل ساري في يوفنتوس للتشكيك في نهاية الموسم، لكنه رفض إشارات إلى أنه يتوقف على نتائج الفريق بدوري أبطال أوروبا.









وأوضح ساري: "أعتقد أن النادي سيجري تقييمه بناء على الموسم بأكمله، لذا إذا قرروا بالفعل تعيين مدرب جديد، فإن مباراة الغد أو الفوز لن يكون لهما أي تأثير".









في المقابل، أعرب مدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي عن ثقته في قدرة فريقه على تقديم عرض قوي أمام ليون.









وقال بونوتشي: "نعلم جيداً أننا سنحتاج غداً لتقديم أداء جيد جداً، ستكون الطاقة والأدرينالين في غرفة خلع الملابس أمراً أساسياً وأنا مقتنع بأننا سنقدم مستوى طيباً".