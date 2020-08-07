بسبب تفجيرات بيروت.. ناسي عجرم تؤجل حفلها عبر الـ"تيك توك"

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:38 ص
بوابة الفجر
أعلنت منصة "تيك توك" والنجمة اللبنانية نانسي عجرم عن تأجيل الحفل "الأونلاين" الذي كان من المقرر أن تحييه نانسي على التطبيق بتاريخ 6 أغسطس.

وجاء في البيان الرسمي لشركة "تيك توك": "تُعلن منصة "تيك توك" الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة للهواتف المحمولة والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، تأجيل الحفل الافتراضي الذي كان من المقرر عقده في 6 أغسطس الساعة 10 مساءً (بتوقيت دبي).

وفي ضوء الانفجارات المدمرة التي وقعت في بيروت هذا الأسبوع، تعرب منصة "تيك توك" عن خالص تعازيها للشعب اللبناني المتضرر وتقف معه متضامنةً خلال هذه الفترة العصيبة”.

وفي هذا السياق قالت نانسي عجرم: "نعيش اليوم لحظات صعبة جدًا في لبنان، الدمار في كل مكان والحزن كبير في قلوبنا. أمام هذه الكارثة، نترك كل شيء ونرفع الصلوات لشهداء الوطن وجميع الجرحى والمصابين، آملين أن يلهمهم الله القوّة والصبر لتخطي هذه الكارثة التي حلّت بنا".

وكانت نانسي عجرم قد عبرت عن حزنها الشديد لما حصل في بيروت من خلال تغريدة قالت فيها: "يا رب ما إلنا غيرك… لبنان".

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