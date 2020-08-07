وزيرالإسكان: خطة لرفع كفاءة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلكترونيا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:10 ص
وزير الإسكان
وزير الإسكان
أحمد الشيخ

 

أكد الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والجتمعات العمرانية، على ضرورة تكثيف الجهود لتفعيل الخطة الشاملة لرفع كفاءة تقديم خدمات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلكترونيًا وضمان توفيرها للمواطنين بشكل مبسط وميسر، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي، مشددا على أهمية توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي حول أهمية التكنولوجيا الرقمية لتوفير الوقت والجهد.

 

وأشار د. سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن قطاع المرافق قد خطا خطوات في مجال (التحول الرقمي) حيث أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطبيق الهاتف المحمول (قراءتي) الذي يتيح للمواطن تسجيل وإبلاغ قراءة العداد بنفسه، وتطبيق(HCWW 125)لتلقى شكاوى المواطنين ومعرفة الأخبار والمعلومات المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وفي نفس السياق سعت أجهزة المدن الجديدة إلى تفعيل الخدمات باستخدام برنامج "واتس آب" للتعامل مع الجمهور، لاستقبال الشكاوى وتسجيل قراءات عدادات المياه وسداد قيمة الفاتورة عن طريق خدمة التحصيل (فوري) وذلك تيسيراً على المواطنين، مؤكدا على سهولة وسرعة وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين من خلال التحول الرقمى.

 

 

وفي السياق نفسه أوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أهمية التواصل مع المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد تلاحظ خلال الرصد الإعلامي الدوري خلال الفترة الماضية لصفحات التواصل الاجتماعي لمقدمي الخدمة ضرورة الأخذ في الاعتبار التفاعل المستمر مع المواطنين للرد على استفساراتهم، لعدم توفير بيئة ملائمة للشائعات، وفي إطار العمل على توثيق الصفحات الرسمية لمقدمي الخدمة، لذا فقد قام عدد من الشركات مقدمى الخدمة بتوثيق صفحاتها الرسمية من خلال إدارة الفيس بوك وذلك لتجنب إنشاء صفحات وهمية قد تُستخدم في نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عن القطاع، وتحقيق عنصر الأمان بعدم حظر الصفحة أوحذفها، واسترجاعها في حالة ما تم اختراقها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الإسكان مياه الشرب عاصم الجزار الصرف الصحي التحول الرقمي

أخبار تهمك

نجم برشلونة السابق: آرثر سيصبح من أفضل اللاعبين في العالم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من الأهلي على أزمة حسام عاشور الجديدة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

وزير الإسكان يزف بشرى سارة لحاجزي وحدات دار مصر بمدينة العبور

منذ 38 دقيقة

كابيلو: غياب راموس سيكون مفتاح لتأهل مان سيتي لربع النهائي

منذ 42 دقيقة

متحدث الوزراء: المصريون القادمون من الخارج غير مطالبين بتحليل pcr

منذ حوالي 6 ساعات

عرض صيني لضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

حقيقة عرض بيراميدز لضم حسين الشحات

منذ أقل من ساعتين

مستشار رئيس الجمهورية يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة قاعات الأفراح للعمل

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ يوم

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 10 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

"مدبولى": حريصون على استخدام طرق المعالجة الحديثة لمياه الصرف الصحى

8 طرق لتقديم شكوى من فواتير وانقطاع المياه عبر تطبيق المحمول

شركة مياه سوهاج تستقبل شكاوى مياه الشرب والصرف الصحى من خلال تطبيق إلكترونى

'الأهرام' تتعاقد مع شركة مياه شرب القاهرة ضمن مشروع 'التحول الرقمي'

عبدالمحسن سلامة: التحول الرقمي مسؤولية الجميع

رئيس شركة الشرب يكشف عدد مراكز خدمة العملاء وخطط التطوير

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:02 ص

وزير الإسكان يزف بشرى سارة لحاجزي وحدات دار مصر بمدينة العبور

أول تعليق من الأهلي على أزمة حسام عاشور الجديدة

08:16 ص

عرض صيني لضم نجم برشلونة

09:30 ص

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

03:57 ص

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا