"ضارب عليوي" تُشعل أزمة كبيرة بين ليندا ونصر محروس والسبب "رقصة"

ليندا ، أثارت العديد من الأعمال الفنية سواء على مستوى الفن والتمثيل أو الغناء، وكذلك بعض فيديوهات، حفيظة الكثير من الأسر المصرية، مع انتشار التكنولوجيا والوصول لهذه المادة المنشورة بكل سهولة، وهو ما يثير غضب الكثيرين، خوفا على أبنائهم من رؤية مناظر تضر بالصحة الأخلاقية للمجتمع.





الراقصة ليندا





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للراقصة الإيطالية المصرية ليندا داخل كليب من إناج نصر محروس تحت عنوان "ضارب عليوي"، وبصوت المطرب مصطفى شوقي، والذي أثار غضب الكثيرين بسبب الرقصات والملابس الخارجة.





كليب ليندا





وظهرت ليندا وهي ترقص بكليب "ضارب عليوي"، الذي عرض على موقع تداول الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والذي رآها البعض تخدش للحياء وتثير غضب الأسر المصرية، برغم إشادتهم بصوت مصطفى شوقي.





الهجوم على ليندا





وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على المنتج نصر محروس مطالبينه بحذف الكليب أو إلغاء ظهور الراقصة ليندا وهو ما أجبر المنتج على إحلال فيديو آخر موضحا أنه طالب إدارة "يوتيوب" بحذف الفيديو كليب الأول، برغم تخطيه الـ2 مليون مشاهدة.





رأي ليندا





من جانبها، أعربت ليندا عن حزنها لحذف ظهورها بالفيديو كليب معلقة: "لم يخبرني أحد بذلك، وما حدث كان استغلال لي ولنجاح العرض الأول،ـ وتم حذف الفيديو لإثارة الجدل برغم النجاح الكبير التي حققته".





من اختار ظهور ليندا





وأوضحت الراقصة ليندا أن المنتج نصر محروس طلب منها في البداية أن ترسل صور لـ4 بدل رقص لاستخدامهم في الكليب،مشيرةً إلى رفضها أن تقوم بعمل الكليب ببدل الرقص، معللةً أنها ستدخل بيوت أسر مصرية.





مطالب ليندا ونصر محروس





وقالت ليندا إنها لا تريد التركيز على جسدها، وإنها طلبت أن تكون الملابس طويلة ليتم التركيز علي مضمون الأغنيه وأدائها وليس على ملابسها، وتابعت: "هنا أرسل لي الاستايلست فيكتور محروس بعض صور للملابس كمثال للبس الذي يريده والتي سأقوم بارتدائها في الكليب، ورغم رفضي ولكنه أصر لذلك".





ليندا ونجل نصر محروس





وكشفت ليندا عن مطالباتها لنجل نصر محروس، بأن يقوم بإبعاد الكاميرا والتقاط الصورة من بعيد، لافتةً إلى أنها تمتلك رسائل مثبتة متبادلة بينهما، توضح صحة كلامها، مؤكدةً أن ملابس الكليب كاملة كانت من تصميم ستايلست الكليب فيكتور محروس "نجل المنتج نصر محروس".





إخراج كليب ليندا





وأضافت ليندا أن حركات الكليب كانت بموافقة نصر محروس الذي أخرج الكليب، ولم تتدخل ليندا في أي شيء إلا بموافقة المنتج والمخرج نصر محروس، وأنها فوجئت عقب ذلك بما حدث، ما أثار حفيظتها وغضبها.





نصر محروس يرد على ليندا





من جهته، أوضح نصر محروس أنه قام بحذف مشاهد ليندا إرضاءً لجماهيره، مشيراً إلى أنه كبير به وما يغضبه سيقوم بحذفه، مشيرًا إلى تكلفه يوم تصوير آخر، وقام بطرح الفيديو كليب بوجود مصطفى شوقي فقط.





نشأة ودراسة ليندا





وتمتلك ليندا الجنسية المصرية الإيطالية، لأن والدها مصري، كما درست في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كما أنها أحبت الفن والرقص الشرقي بالتحديد، وشاركت الفيديو كليب الذي أنتجه نصر محروس، قبل أن يقوم الأخير بحذف مشاهدها إرضاءً للجمهور على حد وصفه.



