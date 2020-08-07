أهلي جدة يكشف أخر تطورات ملف تفاريس وموعد عودة ثلاثي الفريق

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشف محمد الحارثي، المدير التنفيذي لكرة القدم بالأهلي السعودي، عن أخر تطوارت ملف لاعب شكوى لاعب الفريق السابق تفاريس، كما أوضح موعد عودة ثلاثي الفريق.

 

وأكد الحارثي، أن  الإدارة القانونية بناديه تجهز ملف للرد على شكوى دجانيني تفاريس، مؤكدا جاهزية سلمان المؤشر، وعدم مشاركة عبد الفتاح عسيري بالبطولة الأسيوية.

 

وتابع الحارثي في تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "دجانيني تفاريس مهم للفريق ومؤثر خلال الفترة التي لعبها معنا، والإدارة القانونية تجهز ملف للرد على شكوى اللاعب".

 

وواصل: "متأخرات تفاريس راتب شهر فقط وموقفنا قوي، وتواصلنا معه أكثر من مرة للعودة ولكننا لم نجد تجاوب منه، والحل سيكون قريبا، وتسليم الرواتب يجب أن يكون عن طريق تحويل بنكي".

 

وأضاف: "يوسف بلايلي يعود في 10 أغسطس، وتواصلنا مع اللاعب ويجهز نفسه للعودة، وتأخره بسبب ظروف الطيران، والمعد البدني متواصل معه ويسير على البرنامج التدريبي".

 

وفيما يخص المؤشر وعسيري، قال: "المؤشر جاهز للمشاركة وينتظر الضوء الأخضر من المدرب فلادان ميلويفيتش، وعسيري لن يشارك معنا بالبطولة الآسيوية، كما أن ماركو مارين مصاب، ولوكاس ليما لن يشارك بديربي جدة لتراكم البطاقات الصفراء".

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