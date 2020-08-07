نجوى كرم للمسؤولين في لبنان: "روحوا انقبروا"

عبرت الفنانة نجوى كرم، عن غضبها من اهمال السلطة اللبنانية بعد واقعة تفجير بيروت.

وقالت كرم: "نحن أمام عنوانين إما كأنّه ما صار شي أو مبلا صار وكتّر".

وتابعت كرم: "ذبحتونا وذبحتم البلد وكأنّ شيئاً لم يكن. أطفأتم أهدافنا وأحلامنا والبكرا وكأن شيئاً لم يكن. هجّرتم أولادنا وأدمغتنا وكأنه لم يحصل شيء. نهبتونا وسرقتونا وأفلستونا وكأنه لم يحصل شيء، وبكل وقاحة قالوا: “بكرا بيتعودوا، يعوّدكم العمى أقل شي".

وأضافت: "لسنا ملككم نحن ولا محط تجاربكم وحقل لتحقيق أمنياتكم. يجب ان تدخل الثورة إلى كل بيت منكم حتى تحسسكم ما نشعر به، هذا إذا كان ليدكم إحساس يا اولاد الأفاعي. شغلتم فينا المستشفيات وأطباء النفس. حوّلتونا أموات ونحن أحياء يا بلا وجدان، أين راحة الطيون والزعتر التي استبدلتوها برائحة جثث أولادنا وأهلنا، ولازلتم تتقاتلون على السلطة؟!".

واختتمت كلامها: "ولك روحوا انقبروا فلّوا، إي صاير ومكتّر بس إنو كأنو الدني عم تشتي، كيف قادرين تستخفوا فينا وبعقولنا وبأرواحنا؟ اذا انتوا مش فاهمين مصيبة واذا فاهمين مصيبة اكتر".