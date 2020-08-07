نجوى كرم للمسؤولين في لبنان: "روحوا انقبروا"

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
الفجر الفنى

 عبرت الفنانة نجوى كرم، عن غضبها من اهمال السلطة اللبنانية بعد واقعة تفجير بيروت.

وقالت كرم: "نحن أمام عنوانين إما كأنّه ما صار شي أو مبلا صار وكتّر". 

وتابعت كرم: "ذبحتونا وذبحتم البلد وكأنّ شيئاً لم يكن. أطفأتم أهدافنا وأحلامنا والبكرا وكأن شيئاً لم يكن. هجّرتم أولادنا وأدمغتنا وكأنه لم يحصل شيء. نهبتونا وسرقتونا وأفلستونا وكأنه لم يحصل شيء، وبكل وقاحة قالوا: “بكرا بيتعودوا، يعوّدكم العمى أقل شي".

وأضافت: "لسنا ملككم نحن ولا محط تجاربكم وحقل لتحقيق أمنياتكم. يجب ان تدخل الثورة إلى كل بيت منكم حتى تحسسكم ما نشعر به، هذا إذا كان ليدكم إحساس يا اولاد الأفاعي. شغلتم فينا المستشفيات وأطباء النفس. حوّلتونا أموات ونحن أحياء يا بلا وجدان، أين راحة الطيون والزعتر التي استبدلتوها برائحة جثث أولادنا وأهلنا، ولازلتم تتقاتلون على السلطة؟!".

واختتمت كلامها: "ولك روحوا انقبروا فلّوا، إي صاير ومكتّر بس إنو كأنو الدني عم تشتي، كيف قادرين تستخفوا فينا وبعقولنا وبأرواحنا؟ اذا انتوا مش فاهمين مصيبة واذا فاهمين مصيبة اكتر".

أخبار تهمك

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

متحدث الوزراء: المصريون القادمون من الخارج غير مطالبين بتحليل pcr

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

منذ 40 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة قاعات الأفراح للعمل

منذ حوالي 5 ساعات

عرض صيني لضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول تعليق من الأهلي على أزمة حسام عاشور الجديدة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مستشار رئيس الجمهورية يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ ساعة

حقيقة عرض بيراميدز لضم حسين الشحات

منذ أقل من ساعتين

كابيلو: غياب راموس سيكون مفتاح لتأهل مان سيتي لربع النهائي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ يوم

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 21 ساعة

وزير الإسكان يزف بشرى سارة لحاجزي وحدات دار مصر بمدينة العبور

منذ 39 دقيقة

نجم برشلونة السابق: آرثر سيصبح من أفضل اللاعبين في العالم

منذ أقل من ساعتين

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:02 ص

وزير الإسكان يزف بشرى سارة لحاجزي وحدات دار مصر بمدينة العبور

أول تعليق من الأهلي على أزمة حسام عاشور الجديدة

08:16 ص

عرض صيني لضم نجم برشلونة

09:30 ص

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

03:57 ص

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا