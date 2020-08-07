كابيلو: غياب راموس سيكون مفتاح لتأهل مان سيتي لربع النهائي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:58 ص
كابيلو
كابيلو
أشار المدرب الإيطالي السابق فابيو كابيلو إلى أن فريق مانشستر سيتي هو "المرشح" للتأهل لربع نهائي دوري الأبطال على حساب خصمه ريال مدريد، وأكد أن غياب قائد الفريق "الملكي"، سرجيو راموس، سيكون مفتاحاً رئيسياً خلال اللقاء.


وأكد كابيلو بصفته سفير جائزة لوريوس الرياضية العالمية: "في رأيي أن مانشستر سيتي هو المرشح للتأهل لأنه بدون سرجيو راموس سيكون صعباً على ريال مدريد الدفاع أمام المان سيتي، فهو قائد الفريق والقائد في غرفة خلع الملابس وداخل الملعب أيضاً، شخصية هذا اللاعب مهمة للغاية لجميع زملائه".


ونظراً لكونه المدرب السابق لـ"الميرينغي"، أوضح كابيلو أن الفريق لن يتخلى عن حلم التأهل حتى النفس الأخير، كما أشاد بالمجهود والعمل الذي يقوم به المدرب زين الدين زيدان مع الفريق.


وصرّح المدرب الإيطالي: "من الممكن أن يفوز ريال مدريد لأن بالنسبة له خوض مثل هذه اللقاءات هو أمر طبيعي، الضغوطات ستساعده على تحقيق هذا الأمر، أنهى بطولة الليغا بشكل رائع ونجح في حصد اللقب ولكنه سيواجه مشكلة كبيرة في ظل غياب راموس".


ويتوقع كابيلو أن يكون "لقاء ممتعاً" سيجمع فريقاً طامحاً وهو السيتيزينس والتاريخ المتمثل في ريال مدريد، وقال "الفريق الجديد هو مانشستر سيتي والتاريخ هو ريال مدريد، سابقات الفريق الملكي قوية للغاية وهم معتادون على خوض مثل هذه المباريات في الطريق للمواجهة النهائية".


ويخوض ريال مدريد مواجهة حاسمة الجمعة، مع السيتي على ملعب الاتحاد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته على أرضه 1-2.

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