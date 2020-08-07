أمر عاجل من ترامب بشأن برنامج "تيك توك" وتطبيق "وي تشات"

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:57 ص
ترامب
ترامب
وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يمنع أي تعاملات مالية مع مالكي برنامج "تيك توك" بعد 45 يوما

 

كما ترامب، أيضَا أمرًا تنفيذيًا يمنع أي تعاملات مالية مع مالكي تطبيق "وي تشات"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

هذا وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه سيسعى إلى إغلاق موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حال وجود إمكانية قانونية لذلك.

 

ويأتي هذا التصريح بعد أن وقع الرئيس ترامب، مساء الخميس، على أمر تنفيذي ينزع عن مواقع التواصل الاجتماعي الحماية القانونية من المقاضاة التي تتمتع بها حاليا، متهما إياها بالتحيز التحريري.

 

ويريد ترامب "حذف أو تعديل" مادة بالقانون تعرف باسم المادة 230 تحمي شركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.

 

 وقال الموقع في بيان "إن هذا المرسوم التنفيذي هو نهج رجعي ومسيّس للقانون الأساسي من المادة 230 بشان الدفاع عن الابتكار الأمريكي وحرية التعبير، وهو يقوم على أساس القيم الديمقراطية.

 

وأضاف البيان أن "أي محاولات أحادية لتقويضه تهدد مستقبل حرية التعبير على الإنترنت وحرية الإنترنت".

 

ويشير تويتر في بيانه إلى المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الذي صدرت في عام 1996، والتي تضمن أنه لا يمكن اعتبار مواقع الإنترنت ناشرًا أو مصدرًا مستقلًا للمعلومات المقدمة من قبل طرف ثالث.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تطبيق ويشات ترامب برنامج تيك توك امر عاجل

أخبار تهمك

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 21 ساعة

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الإسكان يزف بشرى سارة لحاجزي وحدات دار مصر بمدينة العبور

منذ 37 دقيقة

عرض صيني لضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 10 ساعات

متحدث الوزراء: المصريون القادمون من الخارج غير مطالبين بتحليل pcr

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

منذ 38 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة قاعات الأفراح للعمل

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من الأهلي على أزمة حسام عاشور الجديدة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار رئيس الجمهورية يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ ساعة

نجم برشلونة السابق: آرثر سيصبح من أفضل اللاعبين في العالم

منذ أقل من ساعتين

حقيقة عرض بيراميدز لضم حسين الشحات

منذ أقل من ساعتين

كابيلو: غياب راموس سيكون مفتاح لتأهل مان سيتي لربع النهائي

منذ 41 دقيقة

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض يحقق في أمر محرك جوجل للبحث بعدما اتهمه ترامب بالتحيز

عاجل.. ترامب يبدأ الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار يصدر قريبا

عاجل.. رئيس "فيسبوك" يوجه رسالة مهمة لترامب

تعليق قوي من تويتر على مرسوم ترامب بشأن مواقع التواصل الاجتماعي

تويتر يوجه ضربة قوية لترامب بعد توقيعه على مرسوم ضد مواقع التواصل الاجتماعي

وزير الاتصالات يعلق على تصريحات ترامب بشأن تويتر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:02 ص

وزير الإسكان يزف بشرى سارة لحاجزي وحدات دار مصر بمدينة العبور

أول تعليق من الأهلي على أزمة حسام عاشور الجديدة

08:16 ص

عرض صيني لضم نجم برشلونة

09:30 ص

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

03:57 ص

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا