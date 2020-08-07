أحلام: لنصمت ونصلي من أجل بيروت

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
الفجر الفنى

نشرت الفنانة أحلام، في الساعات الماضية عبر صفحتها الرسمية في موقع "إنستجرام" فيديو من آثار الدمار بعد الانفجار وعليه مقطوعة من أوبريت "الحلم العربي"، وعلقت قائلة: “لنأخذ لحظة صمت ونصلي من أجل بيروت ونأمل ألا يحدث أي شيء سيء للعالم".

وكانت أحلام قد أعادت نشر التغريدات التي تدعو الى التبرع بالدم في جميع المستشفيات اللبنانية، كما تمنّت لو أنّها تملك عقاراً في لبنان لتفتحه أمام المتضرّرين.

وغرّدت أحلام: "لو كان عندي منزل كنت فتحته لاي حد متضرر من الانفجار المجرم بس للاسف ما املك بيت في لبنان ما املك الا الدعاء لهم".

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