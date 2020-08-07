قبل مباراة الأهلي وإنبي.. تعرف على هدافي «الإيجبشن ليج»

يلتقي الأحد المقبل فريقا الأهلي وإنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ويسعي كلا الفريقين للفوز بنقاط المباراة الثلاث.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

يتصدر عبد الله السعيد، نجم نادى بيراميدز، جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى موسم 2019 / 2020، ويليه محمد شريف، لاعب إنبى، فى المركز الثانى برصيد 9 أهداف.

وفي المركز الثالث سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب، برصيد 7 أهداف ووليد سليمان لاعب الأهلى وحسام حسن لاعب سموحة يتواجدان فى المركزين الرابع والخامس برصيد 6 أهداف.

بينما سجل كل من حسين الشحات لاعب الأهلى و أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومحمد سالم لاعب المقاولون ومصطفى محمد لاعب الزمالك ومحمد سمير لاعب المقاولون العرب وفادى فريد لاعب أسوان وجونيور أجاى لاعب الأهلى 5 أهداف لكل منهم .

وفي سياق آخر، عادت مباريات الدوري المصري الممتاز، أمس الخميس، بمواجهة الزمالك ضد المصري والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف.