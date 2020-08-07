هاري ستايلز الأعلى تحقيقا للأرباح في العمل كمغني وحيد بين أعضاء "وان دايركشن"

Advertisements



بعد مرور ما يزيد عن 3 أعوام على انفصال اعضاء الفريق، كان المغني الشاب هاري ستايلز أكثر اعضاء فريق وان دايركشن الغنائي تحقيقا للارباح من العمل وحيدا كمغني منفرد.

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأن هاري، حقق خلال السنوات الماضية من حياته المهنية كمغني منفرد ما يربو لـ 50 مليون يورو.

ذلك بحلول الذكرى العاشرة على تأسيس فريق وان دايركشن الذي تأسس في عام 2010 بعد نجاح أعضاء الفريق في برنامج إكس فاكتور.

