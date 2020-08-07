نجوى كرم تضئ الشموع من أجل مصابي انفجار بيروت

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
الفجر الفنى

أضاءت النجمة اللبنانية نجوى كرم شمعة على نية شفاء كل المصابين والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن إصابة آلاف اللبنانيين.

ولبّت نجوى كرم طلب ليليان تيان عبر شاشة mtv بالصلاة لابنها المتواجد في المستشفى بعد تضرّره بشدّة في انفجار مرفأ بيروت، وعلّقت: "هيدي الشمعة ضويتها على نيتك يا لبنان. ع نية المصابين بالإنفجار وعن نية قلب هالإم ليليان تيان اللي طلبت من كل الناس يصلّوا لابنها”، وختمت: “الله يشفيهم يا رب".

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي قد ضجّت في الساعات الماضية بصرخة نجوى كرم المدويّة، والّتي أعربت فيها عن غضبها من المسؤولين بعد الإنفجار الضخم الّذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

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