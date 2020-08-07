بالتزامن مع استئناف الدوري الممتاز.. دوريات مصرية شهدت أزمات وتعرضت للإلغاء

بالتزامن مع استئناف فعاليات بطولة الدوري العام بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم منذ يناير الماضي وأدت إلى توقف كافة الفعاليات الرياضية، نستعرض في السطور التالية أبرز الدوريات التي تعرضت لأزمات أدت لإلغاءها .





وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرار توقف كافة الأنشطة الرياضية بما فيها بطولة الدوري العام في مارس الماضي، ضمن إجراءات احترازية تم اتخاذها لمنع تفشي الوباء العالم، وشهد قرار استئناف الدوري حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض.

1952

كانت أولى بطولات الدوري العام التي توقفت هي بطولة عام 1952، وكان سبب التوقف وقتها مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية بهلسنكي.

الأهلي ينسحب

بعد عامين وتحديدًا في بطولة 1954 كان سبب إلغاء البطولة هو إنسحاب النادي الأهلي الذي رفض قرارات اتحاد الكرة بإعادة مباراته أمام فريق "الترام"، ولم يكن يفصله عن نهاية الموسم سوى 5 مباريات.

لكن النادي الأهلي وقتها صمم على رفض إعادة المباراة أو نقل مباراتين له خارج القاهرة ليتم في النهاية الانسحاب ويتوج الزمالك بسبب نقاطه بالحصول على البطولة.

نكسة يونيو 1967

أما التوقف الأكبر فكان عام 1967 بسبب نكسة يونيو ليتوقف الدوري العام 5 مواسم ولم يعد سوى في 1972 وألغي مباشرة بسبب ما عُرف بحادثة الكنفاني والديبة والتي تتلخص في مباراة الأهلي والزمالك الذي تقدم على الأحمر بهدفين مقابل هدف واحتسب حكم المباراة حينها محمد مصطفى العطار الشهير بالديبة، ركلة جزاء لصالح الزمالك ضد الفلسطيني مروان كنفاني، حارس الأهلي، في ذلك الوقت نفذها فاروق جعفر بنجاح، ليثور مشجعو الأهلي بعد ذلك الهدف واجتاحوا الملعب ليقرر الحكم إلغاء اللقاء، ثم تبعه اتحاد الكرة بإلغاء المسابقة وإيقاف حارس الأهلي.

انتصار أكتوبر

الأمر ذاته تكرر عام فتم إلغاء بطولة الدوري ولكن تلك المرة بسبب حرب أكتوبر وتحرير سيناء وكان موسم 1973 بدأت لكنه لم يستمر أكثر من 30 يوم.

كأس العالم 1990

أما في عام 1990 فكان سبب إلغاء بطولة الدوري العام 1989-1990 هو مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم التي أقيمت في إيطاليا.

وتصدر الأهلي هذا الموسم دون هزيمة ولكن "الجوهري" وقتها هو من أصر على إلغاء المسابقة استعدادا للمشاركة العالمية.

مذبحة بورسعيد

أما موسم 2011-2012 فتم إلغاءه ايضًا بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مذبحة بورسعيد" ولا تزال حاضرة في ذهن كثيرون رغم مرور 8 سنوات.

ثورة 30 يونيو

وكان آخر الأسباب لإلغاء الدوري العام موسم 2012-2013 هو قيام ثورة 30 يونيو وما أعقبها من أحداث سياسية أدى إلى إلغاءه.