الطالع الفلكي الجُمعَة 7/8/2020..شِوَيِّة حَنَان!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى الثالثة و4 دقائق عصراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الثّالثة و30 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يُوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الذِّرَاع من 29 يوليو - 10 أغسطس.





اليوم 1 مِسْرى قبطى ، 7 آب رُومى ، 17 ذو الحجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (أصدِى أؤول إنّه مِحتَاج شويّة حنان) - ليه ؟ كنت مُؤسّسة ؟(سناء يونس من مسرحيّة سُك عل بناتك-1980)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**(الزّهرة تنتقل للسرطان - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من برج الجوزاء لبرج السرطان فى الخامسة و21 دقيقة عصر اليوم ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للأسد فى التاسعة و21 دقيقة صباح 6 سبتمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الأسد.(تنتقل للعذراء فى 22 أغسطس)

(عطارد) ----- فى الأسد.(ينتقل للعذراء فى 20 أغسطس)

(الزّهرة) ----- فى السّرطان. (تنتقل للأسد فى 6 سبتمبر)

(القمر) ------ فى الحُوت.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ.(ينتقل للثّور فى 7 يناير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





الزهرة ترمز للإناث والجمال والسرطان يحكمه القمر ويرمز لعاطفة الأمومة والحنان على المخلوقات من بشر وحيوانات ونباتات وحجر ، بدخول الزهرة لبرج السرطان (رُبّما) إرتفعت رقّة الإناث فى التعامل وانخفضت الخشونة وهذا مُفيد لعودة مُطلقة لعصمة زوجها والإبتعاد عن محاكم الأسرة ، كما أنه وقت مُناسب لدعوة الناس للتبرع لمشروعات العمل الخيرى كالمستشفيات ودور المُسنين ورعاية الأيتام وتزويج اليتيمات والعناية بالبيئة وإنقاذ الحيوانات ، كما أنه توقيت مناسب لطرح مُنتجات التجميل التجارية فى الأسواق خصوصاً منها على شكل سوائل (السرطان مائى) مثل كريمات العناية بالبشرة وسوائل الحماية الجلدية من أشعة الشمس ، بمشيئة الله تَعَالى.





*النّجمة المصريّة الفرعونيّة ، الشّعرى اليَمَانِيّة..

السّنة القبطيّة ذات الأصل الفرعونى تعتمد فى تقويمهاعلى ظهورنجمة شديدة اللمعان هى الشّعرى اليمانيّة، سيريس، نجم ألفا، سِبْدِتْ وهذه النجمة تتجه نحوها الأهرامات بالجيزة والنجوم الثلاث فوق رؤس الأهرامات نجمات أوريون الثلاث على شكل سهم يُشير للنجمة المقصودة، تظهرفى شهر سبتمبر من كل عام قبالة أنف أبى الهول لتعاود الظهور مرة أخرى فى نفس المكان بعد 365 يوم،بداية ظهورها يتصادف دائماً أبداً مع فيضان النّيل لذا تمّ تقسيم مواسم الزراعة المصرية الثلاث مع ظهورها وعلى أساس أسماء فى الثقافة الفرعونيّة، التقويم يعمل بنعومة فائقة على ضفاف النيل وبانتظام شديد منذ ستة آلاف عام على أقل تقدير وحتى اليوم.





1- (توت – بابه- هاتور- كهيك) ---- (آخِتْ/أشهر الفيضان)





2- (طوبه-أمشير-برمهات-برموده) --- (بِرِيتْ/أشهر الإنبات ونموّ الزّرع)





3- (بشنس-بؤونة- أبيب-مِسْرى) ---- (شُمُو/أشهر الحصاد-الصّيف)





مِسْرى هو الشهر الثانى عشر والأخيرمن السّنة القبطيّة الفرعونيّة ، أو الشّهر الرّابع من أشهر مُوسم الصيف الأربعة ، لكنّه فى الفرعونيّة القديمة يُسمّى أوبِتْ رُونبِتْ وتعنى العام الجديد حيث يبدأ البحث عن نجمة سوبدِتْ/الشّعرى اليمانيّة و تُسمّى هجرة سوبدت فى الأول من أغسطس - كانت تظهر فى 19 يوليو فرعونيّاً - لتُعطى الإشارة للبدء فى فيضان النّيل ولاتزال بعض الجماعات القبطيّة تقوم باستطلاع النّجمة فى الأول من أغسطس من كل عام ،النجمة منسُوبة لإيزيس حيث الإعتقاد أن الفيضان هو دموع إيزيس من بكائها على قتل زوجها أوزريس، حتى نهاية 1960 و قبل بناء السّد العالى كانت الليلة التى تسبق الفيضان تُسمّى عند أهل النّوبة بليلة البكاء، لفظ مسرى (مِسْ/رَعْ) تعنى ولادة الشّمس كإشارة لمولد نجمة الشّعرى اليمانيّة من جديد.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لسانك وعباراتك مثل قطرات العسل تعمل العجب لتنقية العلاقات المتوترة مع الآخرين ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الثور: لسانك حصانك ، مقولة شائعة تفيد أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك لتوفّرعلى نفسك قطع وعود تحت حماسة قد لاتتمكّن من الوفاء بها.





برج الجوزاء: فرصة لوظيفة أو عمل إضافى تحتاجه أسرتك ،إستمع لنصائح شيوخ العائلة وربّما كانت الفرصة من خلال واحدٍ منهم تهمّه مصلحتك.





برج السّرطان: الفشل فى علاقة أو مشروع معناه فرصة للنجاح بمشيئة الله تَعَالى فى علاقة أخرى أو مشروعٍ آخر قادم أفضل وأجمل ، تفاءل بالخير.





برج الأسد: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف فى سلوكهم البغيض، لا تورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج العذراء : إحرص على تأمين نفسك باحتياطيات ماليّة جانبيّة بعيداً عن عيون الجميع بمن فيهم زوجتك ، لهذا يُسمّى بالقرش الأبيض.





برج الميزان : قد ترغب فى شرب كوب من المياه لتفاجأ أنّه من الجاز ، تأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك، فالصفيح أكثر لمعاناً من الذهب.

برج العقرب: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة ، لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج القوس: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.





برج الجدي إن كنت عازباً وصادفت فرصة للتعرّف على عروسة فلا تهمل الدّعوة ، إن كنت مُتزوّجاً فاليوم يحمل رومانسيّة مُرتفعة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: المثل العربى ماقلّ ودلّ يعنى أن تكون مُختَصَرَاً وواضحاً فى طلباتك أو شرح موقفك تجاه الآخرين دون أن يكون لكلامك إحتماليّة لأكثر من معنىً.



