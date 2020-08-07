حقيقة عرض بيراميدز لضم حسين الشحات

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن عرض نجم الفريق حسين الشحات على بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأكد المصدر، أن كل ما تردد مؤخرًا عن عرض بيراميدز لضم حسين الشحات ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق.

 

وأوضح المصدر أنه من غير منطقي عرض الشحات على براميدز خصوصًا أن الشحات يعتبر من العناصر الأساسية في الفريق.

 

وأكد المصدر أن الشحات غير معروض للبيع وأن الحديث عن موافقة مجلس إدارة الأهلي على رحيله ليس له أي أساس من الصحة.

 

وتأكد غياب حسين الشحات في الفترة الأخيرة عن عدد من مباريات الأهلي المقبلة في الدوري بسبب خضوعه لعملية الفتاق الجراحية.

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