سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7- 8- 2020.. العملة الأمريكية على اعتاب مرحلة جديدة

عل العملة الأمريكية على اعتاب مرحلة جديدة؟ سؤال هام يطرح نفسه بشدة مع تذبذب سعر الدولار على المستوى العالمى خلال الفترة الماضية أمام سلة عملات صبا فى صالح اليورو الذر بدأ يشهد ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية.

واستقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 7-8-2020، بالرغم من ارتفاع العملة الأمريكية عالميا، وحقق سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى حوالي 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار لدى بنك قناه السويس عند مستوى 15.89 للشراء و15.99 جنيها للبيع، بحسب متعاملين، بينما سجل كلاً من بنك عودة والبنك المصري الخليجي أعلى سعر لتداول الدولار عند مستوى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.93 جنيه للشراء.

16.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.92 جنيه للشراء.

16.04جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي

15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الأسكندرية

15.94 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى المصرف المتحد

15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.93 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناه السويس

15.89 جنيه للشراء.

16.99 جنيه للبيع.