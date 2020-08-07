سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7- 8- 2020.. العملة الأمريكية على اعتاب مرحلة جديدة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:32 ص
سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
الفجر الاقتصادي

 

 

عل العملة الأمريكية على اعتاب مرحلة جديدة؟ سؤال هام يطرح نفسه بشدة مع تذبذب سعر الدولار على المستوى العالمى خلال الفترة الماضية أمام سلة عملات صبا فى صالح اليورو الذر بدأ يشهد ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية.

 

واستقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة  7-8-2020، بالرغم من ارتفاع العملة الأمريكية عالميا، وحقق سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى  حوالي 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

 

 وسجل أقل سعر للدولار لدى بنك قناه السويس عند مستوى 15.89 للشراء و15.99 جنيها للبيع، بحسب متعاملين، بينما سجل كلاً من بنك عودة والبنك المصري الخليجي أعلى سعر لتداول الدولار عند مستوى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.93 جنيه للشراء.

16.05 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.92 جنيه للشراء.

16.04جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي

15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الأسكندرية

15.94 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى المصرف المتحد

15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.93 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك قناه السويس

15.89 جنيه للشراء.

16.99 جنيه للبيع.

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سهر الدولار فى البنك الأهلى سعر الدولار فى مصر اليوم سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار العملة الأمريكية أسعار الدولار فى البنوك

أخبار تهمك

أول تعليق من الأهلي على أزمة حسام عاشور الجديدة

منذ أقل من ساعة

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 20 ساعة

محمد شريف يفاجئ إدارة الأهلي ويطلب الرحيل في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ حوالي 16 ساعة

فرج عامر: أرفض إهانة رئيس الأهلي.. وسموحة نادي القرن!

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 19 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة قاعات الأفراح للعمل

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم برشلونة السابق: آرثر سيصبح من أفضل اللاعبين في العالم

منذ أقل من نصف ساعة

متحدث الوزراء: المصريون القادمون من الخارج غير مطالبين بتحليل pcr

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 27-5-2019 والعملة تواصل التراجع في البنوك

سعر صرف الدولار اليوم في مصر الاثنين 11 نوفمبر 2019.. الجنيه المصري يفرض سيطرته على سوق العملة

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 14-12-2019.. العملة الأمريكية تستقر بتعاملات الفترة الصباحية

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 15-12-2019 خلال بداية التعاملات الصباحية بالبنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 2-6-2020.. العملة الأمريكية تواصل ارتفاعها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4-8-2020 في البنوك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:16 ص

أول تعليق من الأهلي على أزمة حسام عاشور الجديدة

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

03:57 ص

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:24 م

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

08:18 م

متحدث الوزراء: المصريون القادمون من الخارج غير مطالبين بتحليل pcr

04:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا