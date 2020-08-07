تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢٠.. مؤشرات كليات الطب والهندسة والإعلام وخطوات التقدم

تصدر تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢٠ تريندات "جوجل" اليوم الموافق 7/8/2020 في مصر، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2019/2020 الثلاثاء الماضي بنسبة نجاح لـ81.5%، وفيما يلي نقدم لكم مؤشرات تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢٠ لكلياات الشعبتي العلمية والأدبية، كذلك خطوات التقدم في تنسيق الجامعات 2020.





أظهرت مؤشرات تنسيق الجامعات 2020 عن وجود ارتفاع في شرائح المجاميع العليا التي تبدأ من 95% إلى 100%، حيث وصلت نسبة الارتفاع في هذه الشرائح العام الماضي إلى 17.27% مقابل 18% للعام الحالي، كما بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة 2020 لـ81.5%.





وبلغت مؤشرات الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات للشعبة العلمية علوم 96.5% وشعبة العلمية للرياضة 93.4%، الشعبة الأدبية تصل لـ83%، كما بينت توقعات الحد الأدنى بكلية القمة كالطب 98.5% والصيدلة 97.5% وطب الأسنان 98% والعلاج الطبيعي 97% والهندسة 93%، كما بلغت لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 96.09% والإعلام 95% والألسن 94.75% والآثار 91.07%.





وبالنظر إلي شرائح مجاميع الناجحين فى الثانوية العامة هذا العام، والبالغ عددهم 490 الف و322 طالبًا، بينت حصول 88 ألفًا و 258 طالبًا على مجاميع تتراوح مابين 95٪ ‏ لـ 100%.





وتتنافس شريحة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020 على الالتحاق بكليات القمة "الطب – طب الأسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعى" للشعب العلمية وتقبل هذه الكليات ما يقرب من 24 ألفًا بعد زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالطب.





تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢٠.. خطوات التقدم في تنسيق الجامعات 2020





اضغط هنا . - يقدم طلاب الثانوية العامة عبر رابط تنسيق الجامعات 2020





- الدخول عبر رابط تنسيق الجامعات باستخدام رقم الجلوس والرقم السري المطبوع على استمارة النجاح.





- تحديد رغباتك من الكليات والمعاهد المراد الالتحاق بها، مع مراعاة التوزيع الجغرافي.





- بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات يتم إعلان نتائج التنسيق.





- وباستخدام رقم الجلوس والرقم السري يمكنك معرفة نتيجة التنسيق والكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح وبها اسم كليتك.





ويذكر أن باب تنسيق الجامعات سيفتح عقب انتهاء اختبارات القدرات مباشرة، ما دفع البنوك العاملة في السوق المصرية ببدأ الإعلان عن إمكانية حصول أولياء الأمور علي قرض تعليمي، تعرف على التفاصيل والأوراق المطلوبة للحصول على قرض التعليم بالضغط على الرابط التالى قرض التعليم من البنوك المصرية



