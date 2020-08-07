نجم برشلونة السابق: آرثر سيصبح من أفضل اللاعبين في العالم





أكد البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لاعب برشلونة السابق، وزينيت الروسي الحالي، أن مواطنه آرثر ميلو لاعب البلوجرانا، سيكون من أفضل اللاعبين في العالم.

وقال مالكوم، خلال تصريحاته لإذاعة "راديو ماركا": "آرثر صديق جيد، وأتحدث معه كثيرًا، وفي غضون سنوات قليلة سيكون أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وعن رفض آرثر اللعب مع برشلونة في دوري الأبطال علق: "هو ملتزم مع البارسا، ويعمل دائمًا بجد للحفاظ على مستواه".

وتابع: "اللعب لبرشلونة كان دائمًا هو حلمي، وحققته بالفعل، وكنت ألعب كل يوم مع أفضل اللاعبين في العالم، وسأخبر أطفالي وأحفادي بأنني لعبت لهذا الفريق".