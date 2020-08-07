خضوع بطل العالم للدراجات النارية لجراحة ثانية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:32 ص
بوابة الفجر
وكالات

قال ألبرتو بويج، رئيس ريبسول هوندا، اليوم الخميس، إن مارك ماركيز، بطل العالم للدراجات النارية، احتاج لجراحة ثانية في ذراعه المكسور، بعد تضرر شريحة معدنية أثناء محاولته فتح نافذة كبيرة في منزله.

 

وتعرض ماركيز لكسر في الذراع، في السباق الافتتاحي بخيريس، وحاول المشاركة في السباق الثاني على الحلبة الإسبانية ذاتها في الأسبوع التالي، لكنه لم يستطع المشاركة، وسينسحب من جائزة التشيك الكبرى في برنو، يوم الأحد المقبل.

 

وخضع المتسابق الإسباني لجراحة ثانية في برشلونة، لإصلاح الشريحة المتضررة، يوم الإثنين، وأبلغ بويج الصحفيين أن الأمر غير متعلق بمحاولته المشاركة في السباق الثاني في خيريس.

 

وأضاف ألبرتو بويج: "حادث منزلي أثناء فتح نافذة كبيرة للغاية، ليست مثل أي نافذة بل أشبه بباب كبير، وتسبب في ألم كبير وكسر الشريحة المعدنية".

 

وأتم: "يشعر بألم كبير في ذراعه واكتشف (الأطباء) كسر الشريحة المعدنية، وربما بسبب الضغط طيلة الوقت فهذه الأمور تحدث. لكن من المؤكد أن ذلك حدث بعد الجائزة الكبرى".

أخبار تهمك

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 19 ساعة

محمد شريف يفاجئ إدارة الأهلي ويطلب الرحيل في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة قاعات الأفراح للعمل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

منذ حوالي 15 ساعة

متحدث الوزراء: المصريون القادمون من الخارج غير مطالبين بتحليل pcr

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

نجم برشلونة السابق: آرثر سيصبح من أفضل اللاعبين في العالم

منذ 19 دقيقة

فرج عامر: أرفض إهانة رئيس الأهلي.. وسموحة نادي القرن!

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من الأهلي على أزمة حسام عاشور الجديدة

منذ أقل من ساعة

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:16 ص

أول تعليق من الأهلي على أزمة حسام عاشور الجديدة

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:24 م

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

03:57 ص

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

08:18 م

متحدث الوزراء: المصريون القادمون من الخارج غير مطالبين بتحليل pcr

04:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا