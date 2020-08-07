أول تعليق من الأهلي على أزمة حسام عاشور الجديدة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:16 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

علق عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عن أزمة حسام عاشور قائد الفريق والذي لا يزال يصر على اشعال فتيل الأزمة مع الإدارة بتصريحاته.

 

وأكد القيعي، أنه لم يتوقع أن تأتي الأزمة يوما من حسام عاشور، قائد الفريق الأحمر لسنوات.

 

وتابع القيعي عبر برنامج (ملك وكتابة) بقناة الأهلي، أن الحديث عن أزمة تصريحات حسام عاشور المستمرة حول ملف مباراة اعتزاله، يفتح ملف احترافية الأندية وتعاملاتها مع اللاعبين.

 

وأكمل: "أنا مندهش من حديث البعض بأن ما حدث مع عاشور لا يصح ولا يجوز، على اللاعب أن يتذكر كيف بدأ مشواره وكيف تم تصعيده؟ ألم يكن على حساب لاعب آخر أكبر سناً".

 

وتابع: "هذه سنة كرة القدم وهو أمر لا ينتقص من أحد، والفرنسي زين الدين زيدان، مدرب وأسطورة ريال مدريد الإسباني، أعلن أنه سيعتزل، لأن جسده لا يستطيع تنفيذ ما يريد عقله، وبالتالي يجب أن تكون هذه المعادلة لأي لاعب".

 

وأكد أن البعض تصور أن ملف عاشور سيكون الأسهل بين لاعبي الفريق، موضحاً أن المنطق الاحترافي يمنح الأولوية لرؤية المدير الفني، كما أن توقيت إبلاغ اللاعب كان يجب أن يكون عقب نهاية الموسم، وليس في منتصف الموسم وفي ظل ارتباطات عديدة.

واستكمل: "لماذا الأزمة مع عاشور تحديداً؟ لأنه كان أمام خياران الأول الاعتزال والتكريم بما لم يحدث مع أحد أو الرحيل، فرد عاشور على عرض الاعتزال بأنه يستطيع اللعب لمواسم آخرى ثم تراجع، وأعلن موافقته على الاعتزال ثم خرج ليضغط على النادي بدون مبرر".

 

وواصل: "هذه الأزمة لن تنتقص من تاريخ عاشور، ولكن دعونا نتعامل مع الواقع لا يجب مجاملة اللاعب بمواسم استثنائية أو مبالغ استثنائية، حتى لو على حساب لاعب صاعد، ونصيحتي كمحب له في الأساس أهدأ ودع الأيام تداوي هذه الجراح، التي لم يكن لها أي داعٍ".

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