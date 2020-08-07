تعرف على موعد طرح فيلم "صاحب المقام" فى السينمات

قرر صناع فيلم "صاحب المقام" طرحه بدور العرض السينمائى يوم الأربعاء المقبل.





ويأتي قرار القائمون على الفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل عقب عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية





فيلم "صاحب المقام" هو أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى.





أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول يحيى الذى يعيش في عالم من الثروة واللا مبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاد عليه الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، سرعان ما تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى روح.





والفيلم بطولة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.



























