ملايين المشاهدات لأغنية أحمد سعد وشاكوش الجديدة "100 حساب" (فيديو)





نجحت أغنية "100 حساب" لحسن شاكوش وأحمد سعد، في تحقيق أكثر من 4,336,718 مآشاهدة حتى الان مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وعلق الجمهور قائلًا: "خليك ياشاكوش مع احمد سعد وانت هتغني شعبي محترم بجد"، "شاكوش يغني بطريقة سليمة مع أحمد سعد تخليه يعدي اكتر".





وأعلن "سعد" عن موعد طرح الأغنية من خلال مشاركته صورة جمعته بحسن شاكوش وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب "سعد" مشوقا جمهوره للأغنية قائلا: "انتظروا أغنية ١٠٠ حساب".







